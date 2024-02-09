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Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

П'ятниця 09 лютого 2024 12:02
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Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко подякував Валерію Залужному за те, що він зробив для захисту нашої держави. Кличко також висловив сподівання, що влада пояснить українцям відставку головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Дякую Генералу і Людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень. Переконаний, і це випробування гідно подолаєте", - написав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що досі ніхто не пояснив українцям необхідність відставки Залужного.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

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Валерій Залужний Віталий Кличко
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