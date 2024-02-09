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Кличко об отставке Залужного: надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения

Пятница 09 февраля 2024 12:02
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Кличко об отставке Залужного: надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Валерия Залужного за то, что он сделал для защиты нашего государства. Кличко также выразил надежду, что власти объяснят украинцам отставку главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Благодарю Генерала и Человека с большой буквы Валерия Залужного за службу Украины, за защиту нашего государства. Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали многие сложные решения. Убежден, и это испытание достойно преодолеете", - написал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что до сих пор никто не объяснил украинцам необходимость отставки Залужного.

"Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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