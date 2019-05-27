Кличко ведет переговоры об объединении с Тимошенко и Смешко, - источники

Мэр Киева Виталий Кличко для возобновления деятельности партии УДАР и участия в парламентских выборах ведет переговоры с Игорем Смешко и Юлией Тимошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду".

В частности, источник в команде Петра Порошенко заверил, что Кличко вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко, однако с первым попытки договориться завершились безрезультатно еще на старте. Что же касается Смешко, то с ним Кличко якобы был близок к достижению соглашений, а стороны рассматривали две возможные конструкции такого союза: либо на базе УДАРа со Смешко во главе списка, либо же на базе партии Смешко "Сила и честь" с добавлением в название слова "удар".

Кроме того, по информации РБК-Украина, переговоры о возможном объединении ведутся и с политической силой Юлии Тимошенко. Также предложение Кличко поступало и от так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В УДАРе РБК-Украина ответили, что партия ищет "пути для реализации наработок и обеспечения изменений в Украине".

Напомним, источники РБК-Украина еще в январе уверяли, что Кличко может пойти на выборы с партией УДАР.

Отметим, сегодня стало известно, что партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского возглавил Дмитрий Разумков.