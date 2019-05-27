Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела

Мер Києва Віталій Кличко для відновлення діяльності партії УДАР і участі в парламентських виборах веде переговори з Ігорем Смешком та Юлією Тимошенко. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори до Ради".

Зокрема, джерело в команді Петра Порошенко запевнило, що Кличко вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, однак з першим спроби домовитися завершилися безрезультатно ще на старті. Що ж стосується Смешка, то з ним Кличко нібито був близький до досягнення угод, а сторони розглядали дві можливі конструкції такого союзу: або на базі УДАРу зі Смешком на чолі списку, або ж на базі партії Смешка "Сила і честь" з додаванням у назві слова "удар".

Крім того, за інформацією РБК-Украина, переговори про можливе об'єднання ведуться і з політичною силою Юлії Тимошенко. Також пропозиція Кличку надходила і від так званої "партії мерів" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

В УДАРі РБК-Україна, відповіли, що партія шукає шляхи для реалізації напрацювань і забезпечення змін в Україні".

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в січні запевняли, що Кличко може піти на вибори з партією УДАР .

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що партію "Слуга народу" президента Володимира Зеленського очолив Дмитро Разумков.