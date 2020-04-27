Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко уволил Слончака за вчерашний инцидент с полицейским.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером.

Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто представляет", - заявил он.

Он заявил, что чиновник должен отвечать за свои действия.

Напомним Слончаку грозит 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского.

Как известно, Нацполициею в отношении уже экс-заместителя главы КГГА начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что вчера задержали Слончака после нападения на полицейского. Ситуация была такая: патрульные остановили автомобиль за то, что водитель забыл включить фары. В этом транспорте были заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак якобы набросился на полицейского, его задержали и доставили в изолятор временного содержания.