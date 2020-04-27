Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, проти якого відкрили справу за побиття поліцейського. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко звільнив Слончака за вчорашній інцидент з поліцейським.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачила в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері.

Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив він.

Він заявив, що посадовець має відповідати за свої дії.

Нагадаємо Слончаку грозить 5 років в’язниці за напад на поліцейського.

Як відомо, Нацполіцією щодо вже екс-заступника голови КМДА розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що вчора затримали Слончака після нападу на поліцейського. Ситуація була така: патрульні зупинили автомобіль за те, що водій забув включити фари. В цьому транспорті були заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Після цього Слончак нібито накинувся на поліцейського, його затримали і доставили в ізолятор тимчасового тримання.