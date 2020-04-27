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"Решение принял": Кличко отреагировал на задержание своего зама

Новости » Политика     27.04.2020 - 08:41
"Решение принял": Кличко отреагировал на задержание своего зама
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко отметил, что сегодня все будет оформлено документально

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение в отношении замглавы КГГА Владимира Слончака принял. Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что сегодня все будет оформлено документально.

"Решение в отношении заместителя главы КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером", - написал он.

Отметим, речь идет о том, что вчера задержали Слончака после нападения на полицейского. Ситуация была следующая: правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. В автомобиле были замглавы КГГА и замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак якобы набросился на полицейского и его задержали.

Также напомним, еще ранее заместителя главы КГГА Поворозника задержали якобы на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий. Его отстранили от должности.

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