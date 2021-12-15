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Кличко сообщил, что за 7 лет в Киеве обновили 540 парков и скверов

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Киев, Среда 15 декабря 2021 16:36
Кличко сообщил, что за 7 лет в Киеве обновили 540 парков и скверов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

За 7 лет в столице обновили около 540 парков и скверов. Только в 2021 году - 45 зеленых зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время отчета о работе городских властей за 2021 год.

"Киев - это город парков. Один из самых зеленых городов Европы. Обновление зеленых зон и создание новых - в приоритете городских властей. В этом году мы обновили 45 парков и скверов. Всего на капремонты и реконструкцию зеленых зон в этом году город выделил более 300 млн грн. Всего за 7 лет в столице обновили около 540 парков и скверов", - сказал Кличко.

Он отметил, что с 2015 года статус парка или сквера в столице получили 527 зеленых зон. Только в текущем году экологическая комиссия Киевсовета поддержала 40 инициатив о создании новых парков и скверов общей площадью более 180 га.

В частности, в этом году завершили строительство одного из самых больших парков левого берега - парка "Троещина". Обустроили большую часть фитнес-парка "Озеро Лебединое" на Позняках. Капитально обновили два сквера в центре города. На Владимирском проезде - между Михайловской и Софийской площадями - и Литовский сквер - напротив Софийского собора.

"В следующем году мы продолжим делать город красивее и зеленее. Создавать комфортные условия для отдыха в киевских парках и скверах. В частности, планируем масштабные работы по капитальному ремонту одного из крупнейших столичных парков - Голосеевского. Продолжим ремонтные работы в парке "Прибрежный" в заливе Берковщина и парке у озера Иорданское. Планируем открыть после капремонта первую очередь парков "Интернациональный" и "Орленок", - подытожил лидер "УДАРа".

Ранее Кличко заявлял, что на социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд грн. Эти средства были потрачены на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т.д.

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Виталий Кличко
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