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Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было израсходовано 5,2 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 15:31
Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было израсходовано 5,2 млрд гривен Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

На социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд гривен. Эти средства были потрачены на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"На сферу социальной защиты в 2021 году Киев выделил из городского бюджета 5,2 млрд грн. Из них на городскую программу "Турбота" - более 3,4 млрд грн. Несмотря на экономический кризис в стране, мы продолжили выплаты социально незащищенным киевлянам, поддерживаем чернобыльцев и людей с инвалидностью. Особое внимание и к социальной защите участников боевых действий на востоке и их семей", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, городские власти продолжают работать над тем, чтобы обеспечить ветеранов российско-украинской войны и их семьи жильем. В частности, в текущем году компенсацию за земельные участки получили 26 членов семей погибших участников АТО/ООС на сумму почти 24 млн грн. За 5 лет на средства городского бюджета приобретено 353 квартиры для ветеранов. Также для украинских защитников действует программа софинансирования покупки жилья, по которой часть суммы оплачивает городской бюджет.

В следующем году на социальную защиту в бюджете Киева предусмотрено более 5,4 млрд грн. Кроме денежных выплат эти средства пойдут, в частности, на строительство районных Центров реабилитации людей с инвалидностью, подчеркнул Виталий Кличко

Как сообщалось, ранее Кличко сообщил, что за два последних года киевские власти выделили более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.

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Виталий Кличко
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