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Кличко повідомив, що за 7 років у Києві оновили 540 парків і скверів

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Київ, Середа 15 грудня 2021 16:36
Кличко повідомив, що за 7 років у Києві оновили 540 парків і скверів Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

За 7 років у столиці оновили майже 540 парків та скверів. Тільки в 2021 році – 45 зелених зон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час звіту про роботу міської влади за 2021 рік.

"Київ - це місто парків. Одне з найзеленіших міст Європи. Оновлення зелених зон та створення нових - у пріоритеті міської влади. Цього року ми оновили 45 парків та скверів. Загалом на капремонти та реконструкцію зелених зон цього року місто виділило понад 300 млн грн. Усього за 7 років в столиці оновили майже 540 парків та скверів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що з 2015-го року статус парку чи скверу в столиці отримали 527 зелених зон. Тільки цього року екологічна комісія Київради підтримала 40 ініціатив про створення нових парків та скверів загальною площею понад 180 га.

Зокрема, цього року завершили будівництво одного з найбільших парків лівого берегу - парку "Троєщина". Облаштували більшу частину фітнес-парку "Озеро Лебедине" на Позняках. Капітально оновили два сквери в центрі міста. На Володимирському проїзді - між Михайлівською та Софійською площами - та Литовський сквер - навпроти Софійського собору.

"Наступного року ми продовжимо робити місто гарнішим і зеленішим. Створювати комфортні умови для відпочинку в київських парках і скверах. Зокрема, плануємо масштабні роботи з капітального ремонту одного з найбільших столичних парків - Голосіївського. Продовжимо ремонтні роботи в парку "Прибережний" у затоці Берковщина та парку біля озера Йорданське. Плануємо відкрити після капремонту першу чергу парків "Інтернаціональний" та "Орлятко", - підсумував лідер "УДАРу".

Раніше Кличко заявляв, що на соціальний захист киян у 2021 році столиця виділила 5,2 млрд грн. Ці кошти було витрачено на матеріальну допомогу соціально незахищеним мешканцям, житло для ветеранів, реабілітацію людей з інвалідністю тощо.

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Віталий Кличко
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