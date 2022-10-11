Кличко розповів про стан мосту на Володимирську гірку, пошкодженого російською ракетою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook .

"Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил. Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці", - повідомив Кличко.

На відміну від Кримського мосту, "міст Кличка", як його називають кияни, витримав ракетний удар.

"Він тепер - не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко перевірив стан мосту і заявив, що металеві конструкції не постраждали. Вони були виготовлені на маріупольському комбінаті "Азовсталь".

Як повідомлялося, незаконно збудований росією Кримський міст після вибуху 8 жовтня зазнав суттєвих ушкоджень. Там впала одна з автомобільних секцій, а залізничні колії були значно деформовані та розплавилися, внаслідок чого окупанти змушені були повністю їх заміняти.