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Кличко рассказал о состоянии моста на Владимирскую горку, поврежденного российской ракетой

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Вторник 11 октября 2022 18:59
Кличко рассказал о состоянии моста на Владимирскую горку, поврежденного российской ракетой Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Пешеходный мост на Владимирскую горку, поврежденный в результате российской ракетной атаки 10 октября, существенно не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Сегодня на пешеходно-велосипедном мосту специалисты демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление нужно до трех недель. И уже вскоре наш обновленный мост снова будет радовать и гостей столицы", - сообщил Кличко.

В отличие от Крымского моста "мост Кличко", как его называют киевляне, выдержал ракетный удар.

"Он теперь - не только один из туристических символов Киева, но и символ несгибаемости и устойчивости Украины", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко проверил состояние моста и заявил, что металлические конструкции не пострадали. Они были сделаны на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Как сообщалось, незаконно построенный россией Крымский мост после взрыва 8 октября получил серьезные повреждения. Там упала одна из автомобильных секций, а железнодорожные пути были значительно деформированы и расплавились, в результате чего оккупанты вынуждены были полностью их заменять.

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