ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кличко розповів про підтримку Києва для жінок-військових

Київ, Середа 19 листопада 2025 16:38
UA EN RU
Кличко розповів про підтримку Києва для жінок-військових Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Столична влада започатковує програми підтримки жінок-військових та ветеранок. А також надаватиме компенсації на придбання жіночих бронежилетів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Віталій Кличко після відвідання форуму спільноти ветеранок "Повернення. Підтримка", який відбувся у Києві.

За його словами, Київ усвідомлює свою відповідальність перед військовими - після недавньої зустрічі з ветеранками й захисницями, які зараз воюють, місто ухвалило рішення започаткувати нову програму - "Чекап для жінок-ветеранок".

"Вона працюватиме на базі 1-ї та 8-ї міських лікарень. Також захисниці зверталися з тим, що бронежилети, які видають в армії, часто не підходять жінкам і не враховують анатомічних особливостей. Я дав доручення розробити порядок компенсації на придбання жіночого бронежилета", - сказав Віталій Кличко.

Також він нагадав, що у столиці діє програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". Крім того, працює "Київ Мілітарі Хаб" - місце, де можна отримати юридичні консультації, психологічну підтримку для себе й родини, допомогу з перекваліфікацією та працевлаштуванням, а також соціальний супровід.

Віталій Кличко наголосив, що історії жінок-захисниць мають ставати публічнішими для суспільства.

"Сьогодні у лавах ЗСУ служать понад 70 000 жінок, серед яких понад 5 500 - на передовій. Їхня участь у захисті - це нова історія армії. Жінки доводять, що сила не має гендеру. Про історії захисниць та їхній життєвий шлях мають знати кияни, українці. Їхня сила - приклад для багатьох інших. Подякував тим, хто говорив сьогодні про свій досвід", - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року Київ спрямував з міського бюджету на підтримку військових, ветеранів та їх родин 11 млрд гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Київ Допомога армії ВСУ
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського