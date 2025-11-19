Кличко розповів про підтримку Києва для жінок-військових

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Віталій Кличко після відвідання форуму спільноти ветеранок "Повернення. Підтримка", який відбувся у Києві.

За його словами, Київ усвідомлює свою відповідальність перед військовими - після недавньої зустрічі з ветеранками й захисницями, які зараз воюють, місто ухвалило рішення започаткувати нову програму - "Чекап для жінок-ветеранок".

"Вона працюватиме на базі 1-ї та 8-ї міських лікарень. Також захисниці зверталися з тим, що бронежилети, які видають в армії, часто не підходять жінкам і не враховують анатомічних особливостей. Я дав доручення розробити порядок компенсації на придбання жіночого бронежилета", - сказав Віталій Кличко.

Також він нагадав, що у столиці діє програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". Крім того, працює "Київ Мілітарі Хаб" - місце, де можна отримати юридичні консультації, психологічну підтримку для себе й родини, допомогу з перекваліфікацією та працевлаштуванням, а також соціальний супровід.

Віталій Кличко наголосив, що історії жінок-захисниць мають ставати публічнішими для суспільства.

"Сьогодні у лавах ЗСУ служать понад 70 000 жінок, серед яких понад 5 500 - на передовій. Їхня участь у захисті - це нова історія армії. Жінки доводять, що сила не має гендеру. Про історії захисниць та їхній життєвий шлях мають знати кияни, українці. Їхня сила - приклад для багатьох інших. Подякував тим, хто говорив сьогодні про свій досвід", - підкреслив мер.