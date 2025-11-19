ua en ru
Кличко рассказал о поддержке Киева для женщин-военных

Киев, Среда 19 ноября 2025 16:38
Кличко рассказал о поддержке Киева для женщин-военных Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Столичные власти начинают программы поддержки женщин-военных и ветеранок. А также будет предоставлять компенсации на приобретение женских бронежилетов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Виталий Кличко после посещения форума сообщества ветеранок "Возвращение. Поддержка", который состоялся в Киеве.

По его словам, Киев осознает свою ответственность перед военными - после недавней встречи с ветеранами и защитницами, которые сейчас воюют, город принял решение начать новую программу - "Чекап для женщин-ветеранок".

"Она будет работать на базе 1-й и 8-й городских больниц. Также защитницы обращались с тем, что бронежилеты, которые выдают в армии, часто не подходят женщинам и не учитывают анатомических особенностей. Я дал поручение разработать порядок компенсации на приобретение женского бронежилета", - сказал Виталий Кличко.

Также он напомнил, что в столице действует программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". Кроме того, работает "Киев Милитари Хаб" - место, где можно получить юридические консультации, психологическую поддержку для себя и семьи, помощь с переквалификацией и трудоустройством, а также социальное сопровождение.

Виталий Кличко отметил, что истории женщин-защитниц должны становиться более публичными для общества.

"Сегодня в рядах ВСУ служат более 70 000 женщин, среди которых более 5 500 - на передовой. Их участие в защите - это новая история армии. Женщины доказывают, что сила не имеет гендера. Об историях защитниц и их жизненном пути должны знать киевляне, украинцы. Их сила - пример для многих других. Поблагодарил тех, кто говорил сегодня о своем опыте", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Киев направил из городского бюджета на поддержку военных, ветеранов и их семей 11 млрд гривен. Это больше, чем за весь прошлый год.

