Кличко доручив збільшити допомогу війську з бюджету столиці ще на 2 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 млрд гривень на підтримку ЗСУ. Також ухвалено рішення профінансувати потреби захисників на 500 млн грн, які були додатково виділені на минулому засіданні Київради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Проект включає фінансування з бюджету міста тих 500 млн гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні. Також я дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме - передбачити ще 2 млрд гривень на допомогу громади столиці нашим захисникам", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що цей документ вже на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом буде винесений в зал для обговорення і ухвалення.

Також на сьогоднішній сесії Київради внесено зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають:

фінансування будівництва та облаштування захисних споруд;

підготовку до наступного опалювального сезону та до нового навчального року;

фінансування оновлення та будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі метро на Виноградар;

придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту;

капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що з початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 млрд грн.

Зокрема, за ці кошти військовим підрозділам передано понад 16 000 дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.