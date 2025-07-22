Кличко: рішення ВР щодо НАБУ і САП віддаляє Україну від Євросоюзу

"Сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП точно не наближає Україну до Європейського Союзу. Точно не наближає до демократії, верховенства права і законності. Схоже, автори і виконавці таких «нововведень» увірували в безкарність свого свавілля. І все швидше тягнуть Україну в авторитаризм. Прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи рота активістам і журналістам", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що саме за демократичні цінності сьогодні гинуть українські воїни в кривавій боротьбі з агресором.

Кличко також наголосив, що правоохоронну систему потрібно вдосконалювати, а не знищувати.

"Так, чимало питань щодо незалежності, неупередженості і дотримання процедур законності всіма правоохоронними органами. Та систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що за всі дії рано чи пізно доведеться нести відповідальність - як політичну, так і за законом.

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада 263 голосами підтримала у другому читанні законопроєкт №12414, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень Генерального прокурора.

Перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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