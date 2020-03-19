ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За неделю в Киеве тест на коронавирус прошли более 200 человек

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 12:17
За неделю в Киеве тест на коронавирус прошли более 200 человек
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мэр Киева отметил, что городу необходимо принять максимальные меры

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на прошлой неделе в столице сделано 230 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в связи с ростом инфицированных в Украине городские власти принять максимальные меры.

"Число граждан, которые заболели в Украине, возросло. Поэтому мы должны принять максимальные меры. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам", - сказал мэр.

Напомним, Кличко заверил, что за минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. В частности, умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Всего в Украине зарегистрировано 16 случаев инфицирования.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировано в Черновицкой области.

В Киеве за минувшие сутки нет случаев заражения коронавирусом В Минздрав поступило 260 подозрений на коронавирус с начала года
Новости Украины Виталий КличкоКиевтестыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь