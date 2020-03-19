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В Киеве за минувшие сутки нет случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 12:13
В Киеве за минувшие сутки нет случаев заражения коронавирусом
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр Киева призывает киевлян оставаться дома

За минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, мэр города отметил, что всего в Киеве два случая заражения коронавирусом.

"За минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом", - рассказал он.

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Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 19 березня 2020 р.

Отметим, что 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 10 (1 летальный). Также подтверждены заболевания в Житомирской - 1 (летальный), Киевской - 2, Донецкой - 1 областях и 2 случая в Киеве.

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