В Киеве за минувшие сутки нет случаев заражения коронавирусом

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Мэр Киева призывает киевлян оставаться дома

За минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, мэр города отметил, что всего в Киеве два случая заражения коронавирусом.

"За минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом", - рассказал он.

Життя міста в умовах тимчасових обмежень Заходи безпеки для упередження поширення коронавірусу в Києві Як ходитиме громадський транспорт і де Київ братиме медичні маски? Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 19 березня 2020 р.

Отметим, что 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой стала 71-жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.

По состоянию на 19 марта в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 10 (1 летальный). Также подтверждены заболевания в Житомирской - 1 (летальный), Киевской - 2, Донецкой - 1 областях и 2 случая в Киеве.