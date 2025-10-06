Кличко на Раді оборони закликатиме посилити ППО: Київ виділив 235 млн на дрони

Так, у вересні місто виділило 235 млн грн на посилення системи ППО Києва, зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих шахедів.

"Сьогодні на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва", - написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, від початку року Київ передав на фронт понад 40 тисяч дронів різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси та автівки. Крім того, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ та збільшила фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.