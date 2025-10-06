RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Кличко на Совете обороны будет призывать усилить ПВО: Киев выделил 235 млн на дроны

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В сентябре 2025 года Киев выделил 235 млн грн на дроны-перехватчики "шахедов" для усиления ПВО, сегодня на Совете обороны столицы будет обсуждаться, как реализуется этот вопрос.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Так, в сентябре город выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева, в частности, на приобретение военными дронов-перехватчиков вражеских шахедов.

"Сегодня на Совете обороны также обсудим, как реализуется этот вопрос и какая еще помощь нужна от общины Киева", - написал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, с начала года Киев передал на фронт более 40 тысяч дронов различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы и автомобили. Кроме того, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ и увеличил финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

 

Напомним, на этих выходных российские войска осуществили массированные обстрелы Львова, Запорожья, Шостки и других городов Украины. Только за ночь с 4 на 5 октября РФ использовала почти 500 шахедов и более 50 ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоПомощь армииДрони