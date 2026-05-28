Кличко проти Банкової: аналітика битви за владу в Києві за хвилину

Сім років політичного протистояння та люта зима 2026 року так і не примирили Хрещатик та Банкову. А поки кияни оговтуються від морозів, між Кличком та урядом спалахнуло ще одне протистояння - цього разу за 30 мільярдів гривень на відновлення ТЕЦ-5.
Команда Зеленського за сім років так і не змогла взяти під контроль київську мерію. Новим етапом протистояння Банкової з Віталієм Кличком стало призначення наприкінці 2024 року головою Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, орієнтованого на боротьбу з мером.
Проте заплутана система управління містом залишила КМВА без реальних інструментів, бюджету та людей, а спроба створити із Ткаченка конкурента Кличку поки провалилася.
У травні 2026 року спалахнув новий конфлікт між Кличком та віцепрем'єром Олексієм Кулебою. Уряд заявляє про виділення 2 млрд грн і вимагає дій від децентралізованої генерації.
Кличко оцінює план енергостійкості у 30 млрд грн (потрібне паритетне фінансування з держбюджету) і наполягає на терміновому відновленні великих ТЕЦ, називаючи ситуацію з ТЕ-5 загрозливою. Подальше протистояння та політичні відставки восени залежатимуть від того, наскільки важкою для киян виявиться наступна зима.