Кличко против Банковой: аналитика битвы за власть в Киеве за минуту

Семь лет политического противостояния и лютая зима 2026 года так и не примирили Крещатик и Банковую. А пока киевляне оправляются от морозов, между Кличко и правительством вспыхнуло еще одно противостояние - на этот раз за 30 миллиардов гривен на восстановление ТЭЦ-5.
Команда Зеленского за семь лет так и не смогла взять под контроль киевскую мэрию. Новым этапом противостояния Банковой с Виталием Кличко стало назначение в конце 2024 года главой Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, ориентированного на борьбу с мэром.
Однако запутанная система управления городом оставила КГВА без реальных инструментов, бюджета и людей, а попытка создать из Ткаченко конкурента Кличко пока провалилась.
В мае 2026 года вспыхнул новый конфликт между Кличко и вице-премьером Алексеем Кулебой. Правительство заявляет о выделении 2 млрд грн и требует действий от децентрализованной генерации.
Кличко оценивает план энергоустойчивости в 30 млрд грн (требуется паритетное финансирование из госбюджета) и настаивает на срочном восстановлении крупных ТЭЦ, называя ситуацию с ТЭ-5 угрожающей. Дальнейшее противостояние и политические отставки осенью будут зависеть от того, насколько тяжелой для киевлян окажется следующая зима.