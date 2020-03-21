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Кличко призвал усилить контроль в аэропортах

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 14:59
Кличко призвал усилить контроль в аэропортах
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По его словам, людей в аэропортах до сих пор не предупреждают о необходимости оставаться в режиме самоизоляции

Городской глава Киева Виталий Кличко призвал усилить контроль в аэропортах, поскольку, по его словам, прибывших людей во время проверки не предупреждают о необходимости оставаться на самоизоляции в течение двух недель. Об этом он заявил во время онлайн-обращениия в субботу, 21 марта.

По его словам, в случае несоблюдения методов контроля, Украина получит 35 тысяч носителей инфекции вируса COVID-19.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службы. В эти дни, когда в Украину прибывают самолеты из заграницы необходимо строгий контроль, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме. Иначе мы получим более 35 тысяч носителей инфекции. По сигналам, которые до нас доходят, у людей в аэропорту об этом не предупреждают. Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдение рекомендаций", - заявил Кличко.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт в Киеве будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, обеспечивающие важнейшие сферы жизни столицы. Это медработники, правоохранители, спасатели, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска.

Также РБК-Украина писало, что ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта.

Ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 марта
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