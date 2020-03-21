Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За його словами, людей в аеропортах досі не попереджають про необхідність залишатися в режимі самоізоляції

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав посилити контроль в аеропортах, оскільки, за його словами, прибулих людей під час перевірки не попереджають про необхідність залишатися на самоізоляції протягом двох тижнів. Про це він заявив під час онлайн-звернення в суботу, 21 березня.

За його словами, у разі недотримання методів контролю, Україна отримає 35 тисяч носіїв інфекції віруса COVID-19.

"Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби. У ці дні, коли в Україну прибувають літаки з закордону необхідно строгий контроль, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі. Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч носіїв інфекції. За сигналами, які до нас доходять, у людей в аеропорту про це не попереджають. Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотримання рекомендацій", - заявив Кличко.

Нагадаємо, з 23 березня громадський транспорт у Києві перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на підприємства, що забезпечують найважливіші сфери життя столиці. Це медпрацівники, освітяни, правоохоронці, рятувальники, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках. Їздити в транспорті вони зможуть виключно при наявності пропуску.

Також РБК-Україна писало, що обмеження руху в Києві не стосується особистого транспорту.