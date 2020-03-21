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Из Австрии возвращается последний самолет с украинцами, застрявшими в стране

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 11:25
Из Австрии возвращается последний самолет с украинцами, застрявшими в стране
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Это уже четвертый самолет за эту неделю, который эвакуирует украинцев из-за рубежа

В субботу, 21 марта, из австрийской Вены возвращается последний самолет с украинцами за эту неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook посла Украины в Австрии Александра Щербы.

По его словам, это уже четвертый самолет, который эвакуирует украинцев из-за рубежа за эту неделю.

"Сегодня последний (четвертый за эту неделю) самолет на Киев. Будет полный (почти 200 пассажиров). Вчера договорились с авиакомпанией SkyUp о двух бесплатных билетах для застрявших здесь музыкантов, которым денег не хватило", - отметил Щерба.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41 инфицированного. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, режим ЧС объявлен уже в трех областях страны.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области был зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса. Мужчина успешно прошел лечение, и 20 марта его уже выписали из больницы.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 марта не выявило новых случаев заражения коронавирусом.

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Новости Украины эвакуацияАвстрияКоронавирус
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