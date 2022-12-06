Кличко привітав захисників з Днем ЗСУ: наші воїни дивують сьогодні весь світ

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Збройних сил України і подякував воїнам за відвагу та професіоналізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram .

"Сьогодні важливий день для всіх українців. Ми вітаємо наших захисників і дякуємо Збройним силам України. За їх професіоналізм, відвагу, за героїчну оборону нашої держави. Наші воїни дивують сьогодні весь світ. Ними захоплюються, про них пишуть іноземні ЗМІ і знімають репортажі та документальне кіно", - заявив Кличко.

На його думку, українці шанують подвиг кожного, хто сьогодні боронить нашу державу.

"Ціна військової справи - надто висока. В холод, у багнюку, під пекельним вогнем ворога українські військові захищають нашу землю, відбивають атаки ворога та звільняють окуповані російськими варварами території. У боротьбі за свою незалежність та волю ми втрачаємо найвідданіших і найсміливіших патріотів. Тих, хто мав би будувати успішну і сильну Україну. Ми шануємо подвиг кожного захисника, кожної захисниці. Бо кожне покладене життя - за перемогу і майбутнє України", - додав Кличко.

Мер Києва також підкреслив, що завдання кожного українця сьогодні - продовжувати працювати в тилу, підтримувати Збройні сили та спільно робити все для перемоги.