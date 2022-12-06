ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко поздравил защитников с Днем ВСУ: наши воины удивляют сегодня весь мир

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 16:08
Кличко поздравил защитников с Днем ВСУ: наши воины удивляют сегодня весь мир Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины и поблагодарил воинов за отвагу и профессионализм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Сегодня важный день для всех украинцев. Мы поздравляем наших защитников и благодарим Вооруженные силы Украины. За их профессионализм, отвагу, за героическую оборону нашего государства. Наши воины удивляют сегодня весь мир. Ими восхищаются, о них пишут иностранные СМИ, снимают репортажи и документальное кино", - заявил Кличко.

По его мнению, украинцы уважают подвиг каждого, кто сегодня защищает наше государство.

"Цена военного дела - слишком высока. В холод, в грязи, под адским огнем врага украинские военные защищают нашу землю, отбивают атаки врага и освобождают оккупированные российскими варварами территории. В борьбе за свою независимость и свободу мы теряем самых преданных и смелых патриотов. Тех, кто должен строить успешную и сильную Украину. Мы чтим подвиг каждого защитника, каждой защитницы. Потому что каждая отданная жизнь - за победу и будущее Украины", - добавил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что задача каждого украинца сегодня - продолжать работать в тылу, поддерживать Вооруженные силы и совместно делать все для победы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины