Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко во время презентации концепции транспортной и парковочной политики Киева.

Он отметил, что 5 таких паркингов уже работают.

"Мы создаем перехватывающие паркинги, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Уже идет работа над первой очередью - 12 паркингов на почти 3,5 тыс. авто. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце. Мы ищем и поощряем инвесторов для строительства паркингов. Разрабатываем проекты на ул. Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы. На возведение последнего уже идет инвестиционный конкурс", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что город продолжит строительство паркингов - подземных и многоуровневых наземных.

"Построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. Многоуровневым паркингом у Зоопарка на 435 паркомест в выходные пользуются около 1 тыс. автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Таким образом, мы освободили улице Зоологической, где нельзя было проехать, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей. А строительство многоуровневых и подземных паркингов - это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в рамках концепции транспортной и парковочной политики города также планируют: