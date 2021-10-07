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Кличко презентував концепцію транспортної та паркувальної політики столиці

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:04
Кличко презентував концепцію транспортної та паркувальної політики столиці Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Триває робота над першою чергою системи перехоплюючих паркінгів у столиці - 12 майданчиків на майже 3,5 тис. авто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка під час презентації концепції транспортної та паркувальної політики Києва.

Він зазначив, що 5 таких паркінгів уже працюють.

"Ми створюємо перехоплюючі паркінги, щоб люди користувалися громадським транспортом. Вже триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тис. авто. Насамперед, ми облаштовуємо їх на в’їздах в місто. Вже працюють 5 таких паркінгів: на Видубичах, Академмістечку, Червоному Хуторі, на проспекті Глушкова, на Сирці. Ми шукаємо та заохочуємо інвесторів для зведення паркінгів. Розробляємо проєкти на вул. Володимирській, на Володимирському проїзді, Європейській площі та біля Олександрівської лікарні. На зведення останнього вже триває інвестиційний конкурс", - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто продовжить будівництво паркінгів - підземних та багаторівневих наземних.

"Збудували підземний паркінг біля Велотреку. Сьогодні там всі паркомісця зайняті і вдень, і вночі. Багаторівневим паркінгом біля Зоопарку на 435 паркомісць у вихідні користуються близько 1 тис. автівок за день. Навпроти, разом з бізнесом, ми облаштували іще велику зручну відкриту парковку. Таким чином ми звільнили вулицю Зоологічну, де не можна було проїхати, та смугу громадського транспорту на проспекті Перемоги. Також, біля парків та зон відпочинку, які ми капітально ремонтуємо, ми облаштовуємо паркувальні майданчики для відвідувачів. А будівництво багаторівневих та підземних паркінгів - це той досвід, який ми плануємо втілити у всьому місті", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що в рамках концепції транспортної і паркувальної політики міста також планують:

  • облаштувати ще 50 кілометрів смуг громадського транспорту і встановити пристрої, які унеможливлять рух автомобілів у цих зонах;
  • встановити кондиціонери в салонах громадського транспорту;
  • зобов’язати надавати детальну інформація про перевізника та водія з його фото у салоні;
  • забезпечити електронне та друковане табло з розкладом руху транспорту на кожній зупинці Києва (максимальна похибка у розкладі руху транспорту - 2 хвилини);
  • облаштувати ще 100 кілометрів велодоріжок.

Як повідомлялось, раніше Кличко заявив, що бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн.

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Віталий Кличко
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