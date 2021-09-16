Бюджет Киева на 2022 год планируем около 65 млрд гривен, - Кличко
Бюджет Киева на 2022 год составит, по расчетам, около 65 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополученное из-за пандемии, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", - сказал Кличко.
Он отметил, что почти треть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также выделят на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.
"Традиционно почти треть бюджета мы направим на образование. Это более 500 детских садов, более 500 школ, высших учебных заведений. Это заработная плата преподавателей. На втором месте - медицина. В условиях пандемии нам нужно поддерживать медиков", - сказал лидер "УДАРа".
Мэр столицы также отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.
Напомним, ранее Кличко призвал устранить несправедливую ситуацию, когда Киеву оставляют лишь 40% НДФЛ, а не 60%, как всем остальным городам.
Кроме того, в "УДАРе Виталия Кличко" заявляли, что деньги, предусмотренные в государственном бюджете на образование, необходимо направить на развитие существующих высших учебных заведений и сохранение рабочих мест для преподавателей.