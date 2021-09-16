Бюджет Киева на 2022 год планируем около 65 млрд гривен, - Кличко

Бюджет Киева на 2022 год составит, по расчетам, около 65 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополученное из-за пандемии, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", - сказал Кличко.

Он отметил, что почти треть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также выделят на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

"Традиционно почти треть бюджета мы направим на образование. Это более 500 детских садов, более 500 школ, высших учебных заведений. Это заработная плата преподавателей. На втором месте - медицина. В условиях пандемии нам нужно поддерживать медиков", - сказал лидер "УДАРа".

Мэр столицы также отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучил почти 5 млрд грн.