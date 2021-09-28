ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кличко поздравил Усика с победой и подарил ему чемпионский пояс WBC

Новина українською →
Киев, Вторник 28 сентября 2021 18:34
Кличко поздравил Усика с победой и подарил ему чемпионский пояс WBC Фото: Кличко поздравил Усика с победой (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил ему пояс WBC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохаммед Али", - сказал Виталий Кличко.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

"Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем и его. А этот будет в коллекции", - сказал Александр Усик.

Кличко поздравил Усика с победой и подарил ему чемпионский пояс WBC

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

Как сообщалось, бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа хочет провести бой-реванш против украинца Александра Усика. С таким заявлением выступил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Александр Усик
NEWS
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки