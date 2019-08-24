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Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

Новости » Политика    24.08.2019 - 14:54
Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко на видео показал изменения в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Кличко на его странице в социальной сети Facebook.

"День рождения Украины - независимой, смелой, талантливой. Страны, которая сегодня строит свое будущее – в городках, поселках и городах. Из тысяч дел, усилий многих людей складывается картина изменений", - отметил Кличко.

На примере отдельных объектов он показал, какие изменения произошли и продолжаются в столице. В частности, строительство метро на Виноградарь, новые садики и школы, обновленные больницы и родильные дома, капитальный ремонт дорог, обустройство нового освещения, а также популярные среди киевлян и туристов локации - новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и киевский "Монмартр" - Аллея художников.

Друзья! С Днем рождения Украины - независимой и сильной! Все изменения - и маленькие, и большие - зависит от каждого из нас. От наших усилий, нашей работы, решимости не опускать рук, от неравнодушия к тому, что происходит вокруг. Верьте в себя! Верьте в Украину!

Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 23 августа 2019 г.

"Украинцы показали, что умеют отстаивать свое достоинство, свою свободу! И продолжают это делать. Умеют работать и любят свою страну. Именно поэтому Украина победит. Станет сильной и успешной! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!", - обратился к украинцам мэр Киева.

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