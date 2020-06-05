Кличко пойдет на выборы от УДАРа

Действующий городской глава Киева Виталий Кличко будет баллотироваться на будущие выборы мэра столицы от партии УДАР. До этого Кличко предлагали баллотироваться от партии "Европейская солидарность".

Об этом мэр Киева сообщил на странице в Facebook.

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР… И буду выдвигаться в мэры от партии УДАР", - написал Кличко.

При этом он отметил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами.

Ранее в "ЕС" заявили о готовности выдвинуть Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева.

Отметим, в конце мая Кличко подтвердил, что будет в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.

Также РБК-Украина писало, что главный санврач Украины Виктор Ляшко недавно назвал возможность выдвижения в мэры Киева "интересным предложением".

Кроме того, в партии "Голос" не исключили возможность выдвижения известного ведущего Сергея Притулы на выборы мэра Киева, но сам шоумен пока не готов подтвердить свое участие.