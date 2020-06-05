ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко пойдет на выборы от УДАРа

Новости » Политика     05.06.2020 - 19:49
Кличко пойдет на выборы от УДАРа
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Ранее Кличко предлагали баллотироваться от "Европейской солидарности"

Действующий городской глава Киева Виталий Кличко будет баллотироваться на будущие выборы мэра столицы от партии УДАР. До этого Кличко предлагали баллотироваться от партии "Европейская солидарность".

Об этом мэр Киева сообщил на странице в Facebook.

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР… И буду выдвигаться в мэры от партии УДАР", - написал Кличко.

При этом он отметил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами.

Ранее в "ЕС" заявили о готовности выдвинуть Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева.

Отметим, в конце мая Кличко подтвердил, что будет в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.

Также РБК-Украина писало, что главный санврач Украины Виктор Ляшко недавно назвал возможность выдвижения в мэры Киева "интересным предложением".

Кроме того, в партии "Голос" не исключили возможность выдвижения известного ведущего Сергея Притулы на выборы мэра Киева, но сам шоумен пока не готов подтвердить свое участие.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевВиталий КличкоВыборы мэра КиеваУДАР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь