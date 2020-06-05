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Кличко піде на вибори від УДАРу

Новини » Політика     05.06.2020 - 19:49
Кличко піде на вибори від УДАРу
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Раніше Кличко пропонували балотуватися від "Європейської солідарності"

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко буде балотуватися на майбутні вибори мера столиці від партії УДАР. До цього Кличко пропонували балотуватися від партії "Європейська солідарність".

Про це мер Києва повідомив на сторінці в Facebook.

"Я почитав в ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили УДАР... І буду висуватися в мери від партії УДАР", - написав Кличко.

При цьому він зазначив, що готовий співпрацювати з усіма демократичними силами.

Раніше у "ЄС" заявили про готовність висунути Віталія Кличка кандидатом в мери Києва.

Зазначимо, наприкінці травня Кличко підтвердив, що буде втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.

Також РБК-Україна писало, що головний санлікар України Віктор Ляшко нещодавно назвав можливість висунення в мери Києва "цікавою пропозицією".

Крім того, у партії "Голос" не виключили можливість висунення відомого ведучого Сергія Притули на вибори мера Києва, але сам шоумен поки не готовий підтвердити свою участь.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївВіталий КличкоВибори мера КиєваУДАР
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