UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко показав залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні

Ілюстративне фото: журналістам показали залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядають залишки російських дронів та ракет, які українські захисники збивали над Києвом та областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову у Telegram.

Він зазначив, що продемонстрував ворожі снаряди та БПЛА іноземним та українським журналістам. Такі залишки боєприпасів уже передали на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Результати інститут передає до Міжнародного кримінального суду. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами. Росія має відповісти за всі злочини, скоєні в Україні. За геноцид українців та звірячу жорстокість", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України зазначало, що над Києвом уже два місяці поспіль збивають усі ракети та дрони російських окупантів.

Також ми писали, що, за даними The Washington Post, Україна зараз збиває 90-100% усіх ворожих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київатака дронівВіталий КличкоВійна Росії проти Україниракетный удар