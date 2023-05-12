Кличко показав залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні

Він зазначив, що продемонстрував ворожі снаряди та БПЛА іноземним та українським журналістам. Такі залишки боєприпасів уже передали на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Результати інститут передає до Міжнародного кримінального суду. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами. Росія має відповісти за всі злочини, скоєні в Україні. За геноцид українців та звірячу жорстокість", - додав Кличко.