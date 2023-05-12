Кличко показал остатки дронов и ракет, которыми россияне пытались бить по Украине

Он отметил, что продемонстрировал вражеские снаряды и БПЛА иностранным и украинским журналистам. Такие остатки боеприпасов уже передали на исследование в Киевский науково-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами. Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость", - добавил Кличко.