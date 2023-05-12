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Кличко показав залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні

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П'ятниця 12 травня 2023 16:31
Кличко показав залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні Ілюстративне фото: журналістам показали залишки дронів та ракет, якими росіяни намагалися бити по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядають залишки російських дронів та ракет, які українські захисники збивали над Києвом та областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову у Telegram.

Він зазначив, що продемонстрував ворожі снаряди та БПЛА іноземним та українським журналістам. Такі залишки боєприпасів уже передали на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Результати інститут передає до Міжнародного кримінального суду. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами. Росія має відповісти за всі злочини, скоєні в Україні. За геноцид українців та звірячу жорстокість", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України зазначало, що над Києвом уже два місяці поспіль збивають усі ракети та дрони російських окупантів.

Також ми писали, що, за даними The Washington Post, Україна зараз збиває 90-100% усіх ворожих ракет.

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