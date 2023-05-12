Кличко показал остатки дронов и ракет, которыми россияне пытались бить по Украине

Иллюстративное фото: журналистам показали остатки дронов и ракет, которыми россияне пытались бить по Украине (Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядят остатки российских дронов и ракет, которые украинские защитники сбивали над Киевом и областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу в Telegram.

Он отметил, что продемонстрировал вражеские снаряды и БПЛА иностранным и украинским журналистам. Такие остатки боеприпасов уже передали на исследование в Киевский науково-исследовательский институт судебных экспертиз. "Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами. Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость", - добавил Кличко.