Після нічної російської атаки фахівці обстежують Північний і Південний мости в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео міського голови Києва Віталія Кличка.
На відео Кличко показав Північний міст після нічного обстрілу. За його словами, наразі фахівці обстежують і Північний, і Південний мости та визначають ступінь пошкоджень споруд.
“Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами”, - повідомив Кличко.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ пошкоджені обидва мости, рух по них перекрили.
Через удар по Південному мосту без тепла залишаються 317 будинків Дарницького району.
Як повідомляло РБК-Україна, Кримський міст частково обрушився в ніч проти 17 листопада.
У воду впали арка та автомобільний проліт, а в Мінтрансі Росії заявили, що рух мостом неможливий.