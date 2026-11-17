На відео Кличко показав Північний міст після нічного обстрілу. За його словами, наразі фахівці обстежують і Північний, і Південний мости та визначають ступінь пошкоджень споруд.

“Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами”, - повідомив Кличко.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ пошкоджені обидва мости, рух по них перекрили.

Через удар по Південному мосту без тепла залишаються 317 будинків Дарницького району.