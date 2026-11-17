После ночной атаки специалисты обследуют Северный и Южный мосты в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео городского головы Киева Виталия Кличко.
На видео Кличко показал Северный мост после ночных обстрелов. По его словам, специалисты обследуют и Северный, и Южный мосты и определяют степень повреждений сооружений.
"После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам", - сообщил Кличко.
Напомним, что в результате атаки на Киев повреждены оба моста , движение по ним перекрыли.
Из-за удара по Южному мосту без тепла остаются 317 домов Дарницкого района.
Как сообщало РБК-Украина, Крымский мост частично обрушился в ночь на 17 ноября.
В воду упали арка и автомобильный пролет, а в Минтрансе России заявили, что движение по мосту невозможно.