На видео Кличко показал Северный мост после ночных обстрелов. По его словам, специалисты обследуют и Северный, и Южный мосты и определяют степень повреждений сооружений.

"После выводов специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам", - сообщил Кличко.

Напомним, что в результате атаки на Киев повреждены оба моста , движение по ним перекрыли.

Из-за удара по Южному мосту без тепла остаются 317 домов Дарницкого района.