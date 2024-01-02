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Кличко показав наслідки пожежі в багатоповерхівці після ракетного обстрілу

Україна, Вівторок 02 січня 2024 11:35
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Кличко показав наслідки пожежі в багатоповерхівці після ракетного обстрілу Фото: наслідки удару росіян (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Білоус

Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Соломʼянському районі Києва після ранкової ракетної атаки зросла до 33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиленням на мера Києва Віталія Кличка Telegram.

"Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини, 32 із них медики госпіталізували", - повідомив Кличко.

За його даними, неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Також від ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Скрізь працюють екстренні служби. Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням, розповів Кличко.

"Загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі - 13 "шахедів", - додав мер.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, російська армія вранці 2 січня завдала другого поспіль удару із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння.

Повітряна тривога у Києві сумарно тривала близько 6 години. Спочатку ворог запустив на столицю України близько півтора десятка боєприпасів типу Shahed.

А за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами і хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".

Силами та засобами протиповітряної оборони були вражені всі БПЛА Shahed і понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили).

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Київ Віталий Кличко
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