Кличко показал последствия пожара в многоэтажке после ракетного обстрела

Число пострадавших в результате пожара в Соломенском районе Киева после утренней ракетной атаки возросло до 33.

Об этом сообщает РБК-Украина с усилением на мэра Киева Виталия Кличко Telegram.

"Сейчас на месте работают спасатели, пожарные, медики. К настоящему времени одна женщина погибла, пострадали 33 человека, 32 из них медики госпитализировали", - сообщил Кличко.

По его данным, неподалеку от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

Также от ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Везде работают экстренные службы. В результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их возобновлением, рассказал Кличко.

"В общей сложности, в пространстве Киева и области силы Противовоздушной обороны уничтожили 61 ракету, из них - около 10 "Кинжалов". А также до этого ночью - 13 "шахедов", - добавил мэр

Ракетный удар по Киеву

Напомним, российская армия утром 2 января нанесла второй подряд удар с применением большого арсенала воздушного вооружения.

Воздушная тревога в Киеве суммарно продолжалась около 6 часов. Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков баражирующих боеприпасов типа Shahed.

А вслед за ними более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут Воздушные силы).

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