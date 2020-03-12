Кличко подтвердил, что остаться на посту мэра ему помог Джулиани

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джулиани общался с советником президента Украины Владимира Зеленского, призывая оставить мэра Киева Виталия Кличко на должности. Об этом Кличко рассказал в авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

При этом Кличко добавил, что Джулиани не политик, и не может влиять на украинскую политику.

"Я знаком с ним с 2006 года. Он - один из самых успешных мэров в мире, имеет очень большой опыт, мы с ним неоднократно встречались, обсуждали проблемы Киева и самоуправления", - рассказал он.

Однако все же Кличко признал, что Джулиани его спас, и не видит в этом ничего плохого.

"Это даже хорошо, что я могу обратиться к Дональду Трампу, Джулиани и т.д. Пусть Ткаченко и другие найдут такую ​​возможность - к кому обратиться, не имея авторитета в мире… Я, имея авторитет, разговариваю с политиками по всему миру, делаю все, чтобы Киев был лучшей столицей планеты, Украина тоже заняла подобающее ей место. Потенциал у нас есть", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее мэр Киева рассказал, при каком условии могут закрыть метро и ограничить работу транспорта.

Напомним, карантин в Киеве из коронавируса вводится 12 марта, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ.