Кличко передав двом бригадам НГУ чергову партію допомоги від киян
Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади столиці. Дві бригади НГУ отримали 1700 БпЛА від киян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади Києва (t.me/vitaliy_klitschko)
Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 млн грн, а 27-й бригаді - 95 млн грн.
"Нагадаю, загалом від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.
Що цьому передувало
Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 млрд грн.
Також повідомлялося, що Віталій Кличко доручив збільшити допомогу захисникам ще на 2 млрд грн. За словами мера, відповідний проєкт рішення Київради має бути винесений на голосування найближчим часом.
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