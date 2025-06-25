Кличко передал двум бригадам НГУ очередную партию помощи от киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от общины столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БпЛА от киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"От громады столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25 Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов различных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов различных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ", - сообщил Виталий Кличко.



Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от общины Киева (t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и насущные потребности 70 млн грн, а 27-й бригаде - 95 млн грн.

"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БпЛА различных типов. Община Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.