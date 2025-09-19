UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кличко, перебуваючи в Німеччині, запропонував конфіскувати заморожені активи РФ для України

Фото: мер Києва Віталій Кличко на на заході Bild 100 в Німеччині (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Кличко, перебуваючи на заході Bild 100 в Німеччині, запропонував конфіскувати для України заморожені російськи активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

В обговоренні взяли участь премʼєр-міністр Баварії Маркус Зьодер, міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, міністр економіки Катерина Райхе, члени урядів федеральних земель та медіа діячі.

"У розмовах з німецькими політиками ми наголошували на важливості більш рішучих кроків Європи задля зупинення російської агресії - зазначив Віталій Кличко.

 

Зокрема, за його словами, йдеться про запровадження більш суворих та ефективних санкцій проти Росії, а також конфіскація заморожених російських активів і спрямування їх на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з мером Києва Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить понад 100 млн грн і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України.

Додамо і те, що днями мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, йшлося про підготовку форуму "Берлінська платформа". Його мета - залучення коштів для відновлення Києва та України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко