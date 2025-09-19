Кличко, перебуваючи в Німеччині, запропонував конфіскувати заморожені активи РФ для України

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з мером Києва Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить понад 100 млн грн і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України.

Додамо і те, що днями мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, йшлося про підготовку форуму "Берлінська платформа". Його мета - залучення коштів для відновлення Києва та України.