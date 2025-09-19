Кличко, находясь в Германии, предложил конфисковать замороженные активы РФ для Украины

Ранее сообщалось, что после встречи с мэром Киева Министерство внутренних дел Германии выделит более 100 млн грн и закупит дроны для Сил обороны и безопасности Украины.

Добавим и то, что на днях мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером, речь шла о подготовке форума "Берлинская платформа". Его цель - привлечение средств для восстановления Киева и Украины.