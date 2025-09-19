Кличко, перебуваючи в Німеччині, запропонував конфіскувати заморожені активи РФ для України

Кличко, перебуваючи на заході Bild 100 в Німеччині, запропонував конфіскувати для України заморожені російськи активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Зокрема, за його словами, йдеться про запровадження більш суворих та ефективних санкцій проти Росії, а також конфіскація заморожених російських активів і спрямування їх на допомогу Україні.

"У розмовах з німецькими політиками ми наголошували на важливості більш рішучих кроків Європи задля зупинення російської агресії - зазначив Віталій Кличко.

В обговоренні взяли участь премʼєр-міністр Баварії Маркус Зьодер, міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, міністр економіки Катерина Райхе, члени урядів федеральних земель та медіа діячі.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з мером Києва Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить понад 100 млн грн і закупить дрони для Сил оборони і безпеки України.

Додамо і те, що днями мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером, йшлося про підготовку форуму "Берлінська платформа". Його мета - залучення коштів для відновлення Києва та України.