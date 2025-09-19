Кличко, находясь в Германии, предложил конфисковать замороженные активы РФ для Украины

Кличко, находясь на мероприятии Bild 100 в Германии, предложил конфисковать для Украины замороженные российские активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

В частности, по его словам, речь про введение более строгих и эффективных санкций против России, а также конфискация замороженных российских активов и направление их на помощь Украине.

"В разговорах с немецкими политиками мы подчеркивали важность более решительных шагов Европы для остановки российской агрессии", - отметил Виталий Кличко.

В обсуждении приняли участие премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, министр внутренних дел Александер Добриндт, министр экономики Екатерина Райхе, члены правительств федеральных земель и медиа деятели.

Ранее сообщалось, что после встречи с мэром Киева Министерство внутренних дел Германии выделит более 100 млн грн и закупит дроны для Сил обороны и безопасности Украины.

Добавим и то, что на днях мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером, речь шла о подготовке форума "Берлинская платформа". Его цель - привлечение средств для восстановления Киева и Украины.