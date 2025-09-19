ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко, находясь в Германии, предложил конфисковать замороженные активы РФ для Украины

Германия, Пятница 19 сентября 2025 16:30
UA EN RU
Кличко, находясь в Германии, предложил конфисковать замороженные активы РФ для Украины Фото: мэр Киева Виталий Кличко на на мероприятии Bild 100 в Германии (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Кличко, находясь на мероприятии Bild 100 в Германии, предложил конфисковать для Украины замороженные российские активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В обсуждении приняли участие премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, министр внутренних дел Александер Добриндт, министр экономики Екатерина Райхе, члены правительств федеральных земель и медиа деятели.

"В разговорах с немецкими политиками мы подчеркивали важность более решительных шагов Европы для остановки российской агрессии", - отметил Виталий Кличко.

В частности, по его словам, речь про введение более строгих и эффективных санкций против России, а также конфискация замороженных российских активов и направление их на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что после встречи с мэром Киева Министерство внутренних дел Германии выделит более 100 млн грн и закупит дроны для Сил обороны и безопасности Украины.

Добавим и то, что на днях мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером, речь шла о подготовке форума "Берлинская платформа". Его цель - привлечение средств для восстановления Киева и Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город